Омск-Информ
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·Происшествия

Это вредное вещество, вызывающее головокружение, головную боль и тошноту, горожане вдыхали вчера.
Вчера в воздухе Омска выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Центральном округе содержание этого вещества достигло 1,3 ПДК, в Кировском – 1,5 ПДК.
В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. По данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха был низким.
Кроме того, синоптики вновь прогнозируют в Омске неблагоприятные условия для рассеивания выбросов. Они ожидаются вторую ночь. Вредные вещества будут накапливаться с 22:00 до 11:00. В связи с этим завтра утром уровень загрязнения воздуха может быть повышенным.
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·Происшествия

Это вредное вещество, вызывающее головокружение, головную боль и тошноту, горожане вдыхали вчера.
Вчера в воздухе Омска выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. В Центральном округе содержание этого вещества достигло 1,3 ПДК, в Кировском – 1,5 ПДК.
В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. По данным Обь-Иртышского УГМС, уровень загрязнения воздуха был низким.
Кроме того, синоптики вновь прогнозируют в Омске неблагоприятные условия для рассеивания выбросов. Они ожидаются вторую ночь. Вредные вещества будут накапливаться с 22:00 до 11:00. В связи с этим завтра утром уровень загрязнения воздуха может быть повышенным.
1605