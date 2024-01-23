Этой ночью погода в городе будет способствовать не рассеиванию, а накоплению вредных веществ.

Этой ночью погода в городе будет способствовать не рассеиванию, а накоплению вредных веществ.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей о метеорологических условиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе. Они наступят сегодня в 22:00 и продлятся до 11:00.

В связи с этим завтра утром ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Днем он будет пониженным, так же как в следующие два дня.

Отметим, что в январе в Омске уже трижды фиксировали выбросы. 15 января омичи дышали оксидом углерода, а 18 и 20 января – сероводородом.