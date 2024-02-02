Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Меру пресечения ей выбрали на время расследования уголовного дела, чтобы женщина не сбежала.
Сегодня суд избрал меру пресечения 30-летней омичке, которую обвиняют в убийстве новорожденной дочери. Как сообщили в Следственном комитете, женщину заключили под стражу на 1 месяц и 18 дней. Когда этот срок истечет, его могут продлить.
Напомним, 18 декабря тело младенца в мусорном баке на улице Малиновского нашел прохожий. На поиски матери правоохранителям потребовалось несколько недель.
Как выяснили следователи, это третий ребенок омички. Женщина скрывала беременность. Девочку она родила дома в ванной, потом дождалась смерти ребенка, а тело выбросила.
·Происшествия

Меру пресечения ей выбрали на время расследования уголовного дела, чтобы женщина не сбежала.
Сегодня суд избрал меру пресечения 30-летней омичке, которую обвиняют в убийстве новорожденной дочери. Как сообщили в Следственном комитете, женщину заключили под стражу на 1 месяц и 18 дней. Когда этот срок истечет, его могут продлить.
Напомним, 18 декабря тело младенца в мусорном баке на улице Малиновского нашел прохожий. На поиски матери правоохранителям потребовалось несколько недель.
Как выяснили следователи, это третий ребенок омички. Женщина скрывала беременность. Девочку она родила дома в ванной, потом дождалась смерти ребенка, а тело выбросила.