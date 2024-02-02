Наиболее масштабные работы ожидаются на трассе Омск – Новосибирск. Также дорожники готовятся к реконструкции Сыропятского тракта.

Наиболее масштабные работы ожидаются на трассе Омск – Новосибирск. Также дорожники готовятся к реконструкции Сыропятского тракта.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Омске и районах области будут отремонтированы более 30 дорог, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Дорожники уже приступили к подготовительным работам на объектах.

– Дорожники уже начали подготовку к работам. Всего в новом сезоне по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновим более 30 магистралей в Омске и районах области, – сообщил глава региона.

Трассу Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области ремонтируют второй год. В 2023-м работы велись на участке с 13 по 19 км: дорогу расширили до четырех полос, установили металлические ограждения, наружное освещение, обустроили остановки и произвели монтаж надземного пешеходного перехода с лифтом в районе поселка Ростовка.

На очереди участок с 19 по 26 км. Подрядная организация ООО «СибРос» уже провела подготовительные работы, демонтировала существующий ж/д путепровод. Сейчас подходят к концу работы по досыпке и уширению земляного полотна, также частично выполнены устройство дорожной одежды и установка барьерного ограждения.

Еще один важный объект текущего года – первый этап реконструкции дороги по улице 10 лет Октября – Сыропятский тракт. Сейчас дорожники заготавливают строительные материалы, срезают кустарники в полосе отвода дороги и ставят временные знаки.

Подробнее о ходе реализации нацпроекта «БКД» читайте в нашем материале.