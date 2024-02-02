Омск-Информ
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·Происшествия

Между двумя мужчинами произошел конфликт, и один выстрелил в другого. Происшествие попало на записи камер.
Появилось видео стрельбы на парковке у магазина на улице Омской. Напомним, конфликт между 40-летним мужчиной и 25-летним парнем произошел ночью. В разгар ссоры молодой человек достал охотничье ружье и выстрелил в ногу оппонента.
На кадрах видно, что после выстрела омич еще несколько раз ударил пострадавшего прикладом по голове. Сам задержанный пояснил, что испугался мужчину, поскольку думал, что у него может быть нож.

Отметим, что суд избрал для омича меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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·Происшествия

Между двумя мужчинами произошел конфликт, и один выстрелил в другого. Происшествие попало на записи камер.
Появилось видео стрельбы на парковке у магазина на улице Омской. Напомним, конфликт между 40-летним мужчиной и 25-летним парнем произошел ночью. В разгар ссоры молодой человек достал охотничье ружье и выстрелил в ногу оппонента.
На кадрах видно, что после выстрела омич еще несколько раз ударил пострадавшего прикладом по голове. Сам задержанный пояснил, что испугался мужчину, поскольку думал, что у него может быть нож.

Отметим, что суд избрал для омича меру пресечения в виде запрета определенных действий.
1272