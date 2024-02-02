Мужчина поссорился с молодым человеком, в ответ парень достал ружье.

Мужчина поссорился с молодым человеком, в ответ парень достал ружье.

В одну из омских больниц с огнестрельным ранением голени поступил 41-летний омич. Скорую помощь для мужчины вызвали прохожие, сам раненый находился на улице Омской.

Полицейские выяснили, что ночью на парковке у магазина пострадавший начал ругаться с прохожим. В разгар конфликта 25-летний парень достал ружье и выстрелил в ногу омича. Стражи порядка задержали молодого человека, при обыске у него было изъято охотничье ружье 12-го калибра и 40 патронов.

На парня завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Омичу нельзя пользоваться интернетом и находиться в общественных местах ночью.