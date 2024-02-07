Амбициозный национальный проект, способный вывести страну в мировые лидеры по общему образованию, будет реализовываться до 2030 года включительно.

Амбициозный национальный проект, способный вывести страну в мировые лидеры по общему образованию, будет реализовываться до 2030 года включительно.

РИА «Омск-информ» продолжает серию публикаций о том, как меняется регион в свете реализации национальных проектов. Рассказываем, что нового появилось в Омской области за последние пять лет, благодаря президентскому нацпроекту «Образование».

В десятых годах ХХI столетия Россия среди стран мира по уровню общего образования находилась в диапазоне 35–39 места. В 2018 году была сформулирована амбициозная цель – Россия должна войти в десятку мировых лидеров. Национальная цель проекта – обеспечить возможности самореализации и развития талантов. Это касается как подрастающего поколения – с одной стороны, так и учителей, педагогов, воспитателей, наставников – с другой. Ведь только талантливые учителя могут что-то стоящее дать талантливым детям.

Также предполагалось, что благодаря нацпроекту будут созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Мероприятия национального проекта «Образование» включают в себя работу по направлениям, обеспечивающим совершенствование образовательной инфраструктуры, повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы образования и развитие содержания образования.

В рамках нацпроекта «Образование» в Омской области реализуются 6 региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Социальная активность». На некоторых из них остановимся подробнее.

Начнем с того, чего раньше не было. Первый детский технопарк «Кванториум» открылся в стране в 2015 году. Было решено создать федеральную сеть образовательных площадок, где можно осваивать перспективные инженерные направления.

Первый «Кванториум» в Омской области появился в 2019 году – это крупный стационарный детский технопарк. Помимо инженерно-технических, тут есть естественно-научное направление. Также детей и подростков обучают проектной деятельности, ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 4К-компетенциям (коммуникации, креативность, командное решение проектных задач, критическое мышление) и решение реальных производственных задач. Ребят сопровождают опытные наставники, в том числе представители научной школы, промышленности и бизнеса.

По сути, это площадка дополнительного образования с научным уклоном. В областном технопарке пять квантумов (направлений): Аэроквантум, Биоквантум, Космоквантум, IТ-квантум, Энерджиквантум. Также есть зона Хайтек и шахматная гостиная.

С 2020 года в регионе работает мобильный технопарк для детей из отдаленных сел. В нем появились такие направления, как виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), информационные технологии (IT), геоинформационные технологии (Гео), Аэротехнологии (Аэро), промышленная робототехника (ПромРобо), промышленный дизайн (Промдизайн), хайтек.

В 2021 году на базе школы № 77 открылся первый школьный «Кванториум», где дети осваивают современные лазерные технологии, беспилотную авиацию, программирование и 3D-моделирование.

Второй школьный технопарк появился в омской школе № 151 в 2022 году. Он состоит из четырех лабораторий, зоны проектной деятельности и коворкинга. Этот школьный «Кванториум» оснащен самым современным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и мощными микроскопами. Есть тут и квадрокоптеры. С помощью всего этого дети постигают азы программирования, конструирования, робототехники и ряда технических наук.

А в сентябре 2023 году очередной технопарк открылся на базе средней школы № 4.

Уточним, что приоритетные направления обучения во всех детских технопарках – это подготовка к участию в региональных, федеральных и международных соревнованиях, конференциях, фестивалях, конкурсах, всероссийской олимпиаде школьников. Вместе с тем дополнительное образование помогает эффективнее усваивать школьную программу, повышать результаты ОГЭ, ЕГЭ по предметам естественно-научного и технологического профилей, а еще работать над проектами.

Педагог дополнительного образования, наставник «Биоквантума» областного «Кванториума» Юлия Мезенцева рассказала обозревателю РИА «Омск-информ», что на ее занятиях дети выходят далеко за рамки школьной программы.

– Мы «задеваем» микробиологию, гистологию. Современное оборудование позволяет проводить мини-исследования. Например, выделять ДНК и проводить с ней определенные манипуляции. Наши дети вовлечены в научную деятельность и дальше могут выходить на проекты. Также есть возможность найти партнеров, инвесторов, чтобы развивать эти проекты дальше, – пояснила Юлия Мезенцева.

Наставник «Биоквантума» вспомнила об успехах одной из первых учениц областного «Кванториума». Полина Малышкина начала сотрудничать с новым учреждением допобразования, когда технопарк еще строился, а его педагоги приходили в лицей № 25 знакомиться с ребятами. Талантливая девятиклассница (на тот момент) заинтересовалась генной инженерией. Довольно легко девушка прошла отборочные этапы Всероссийской олимпиады НТИ (НТО). Год спустя, весной 2020-го, победила на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по профилю «Геномное редактирование».

А теперь внимание! Команда Полины на олимпиаде проводила ПЦР, электрофорез, выделяла ДНК, осуществляла различные модификации с клетками и выясняла, где мутации есть, а где их нет. Это стало возможным благодаря тому, что Полина Малышкина в областном «Кванториуме» работала на уникальном оборудовании, которого в Омске тогда больше нигде не было. Кстати, химию и биологию старшеклассница изучала там же по вузовским программам.

Немаловажно, что победа на олимпиаде НТИ (НТО) дает преимущественное право при поступлении в ряд престижных вузов страны. Мы связались с Полиной Малышкиной. Девушка рассказала, что после школы легко поступила в Санкт-Петербургский химико-фармацевтический университет.

– С Питером, правда, у меня не сложилось из-за климата, вернулась в Омск, сейчас учусь на стоматологическом факультете в ОмГМУ. До сих пор сотрудничаю с «Кванториумом». Пишу научную работу по химии и на днях пойду делать там спектрометрию, потому что в технопарке очень хорошие приборы, которые не в каждом вузе есть, – поделились Полина Малышкина.

Девушка рассказала, что, когда впервые попала в «Биоквантум», ее больше всего поразил точнейший микроскоп с двумя окулярами. Это прибор стоимостью около 7 млн рублей. Полина пожелала школьникам, которые хотят достичь высоких результатов в учебе, пользоваться новыми возможностями, пробовать себя. Занятия в различных направлениях в «Кванториуме» помогли многим ее друзьям определиться с будущей профессией.

Добавим, что наряду с «Кванториумами» в регионе открылись четыре Центра цифрового образования «IT-куб»: на базах школ № 53 и 132 в Омске, Калачинского лицея имени К. Д. Ушинского и Тарской школы № 3. Эти центры обеспечивают освоение детьми актуальных знаний и навыков в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

С 2019 года в Омской области реализуются региональный и федеральный проекты «Современная школа». Эти проекты работают на достижение цели нацпроекта «Образование» – обеспечить возможность детям получать качественное образование, независимо от места проживания. Также вышеназванные проекты призваны обеспечить равные возможности профессионального развития педагогов и наставников.

С этой целью во всех 32 районах Омской области в 2019–2023 годах было создано 300 центров «Точка роста». На базе трети из них с использованием новейшего оборудования проводятся современные уроки информатики, ОБЖ и технологии, реализуются программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности, проводятся социокультурные мероприятия.

Еще в 200 сельских школах, где появились «Точки роста», дети изучают физику, химию, биологию на обновленном оборудовании. Дополнительно осваивают основы разработки программных и аппаратных комплексов, инженерных систем, основы робототехники и искусственного интеллекта.

К примеру, для учеников Красноярской школы Любинского района уже 6 лет создается дополнительная инфраструктура для получения новых форматов знаний в современном виде. Замдиректора по воспитательной работе, учитель информатики Андрей Феськов рассказал, что его школа активно участвует в различных федеральных и региональных грантах, проектах.

– В 2021 году на базе нашей школы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» был открыт Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Центр «Точка роста» – это новый рост для наших учеников. Для организации урочных и внеурочных занятий закупили современное оборудование. Наши педагоги прошли стажировку и курсы по использованию современного учебного оборудования, которое помогает детям при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, а также – ко Всероссийским и региональным соревнованиям и олимпиадам, – рассказал Феськов. – «Точка роста» – это равные возможности для обучения и развития своих навыков для учеников сельской местности. У нас подписаны соглашения с образовательными организациями Любинского района, каждую субботу ученики других школ проходят обучения в нашем центре. Уверен, что полученные навыки обязательно пригодятся школьникам в будущем и, конечно, при выборе своей профессии.

Педагог рассказал о первых серьезных победах. В 2023 году обучающиеся центра «Точка роста» стали участниками Всероссийского конкурса для школьников сельских поселений и малых городов «АгроНТРИ-2023». В итоге Савелий Угрюмов стал призером по направлению «АгроРоботы», а Злата Мартынова и Вероника Подоляк – призерами в направлении «АгроБио». В рамках II Регионального форума «Национальный проект «Образование»: модернизация образовательной инфраструктуры» педагоги и ученики Красноярской школы показали свое мастерство и стали обладателями кубка регионального форума. Благодаря одержанным победам ребята съездили в «Артек».

За время реализации нацпроекта «Образование» в регионе введены в эксплуатацию 4 школы общей вместимостью 3044 ученика – в микрорайоне Амурский-2 и Космический в Омске, в Черлаке и в Горьковском. До конца 2024 года планируется завершить строительство еще трех школ: в Исилькуле, а также в Омске, в микрорайонах Прибрежный и Серебряный Берег.

Запуск крупнейшей школы в Омске, в «Амуре-2», в 2020 году стало настоящим событием. В школу № 30 на 1122 места пришло 1500 учеников. Это позволило частично снизить нагрузку на учебные заведения, расположенные в «Амуре».

В комплексе сооружений из соединенных между корпусов переменной этажности на 50 учебных классов начальной, основной и старшей школы предусмотрены комнаты продленного дня, спальни для младших групп, актовый зал на 500 зрительских мест, пять спортивных залов, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, музей, столовая на 570 посадочных мест, два лифтовых подъемника. Для активного отдыха в границах территории учебного заведения появится физкультурно-спортивная зона со школьным стадионом.

В 2023 году в Черлаке открыли новую школу, рассчитанную на 250 учеников. Для младших классов построен отдельный корпус, где располагаются 11 кабинетов, спортивный зал, библиотека с читальным залом, актовый зал и столовая. На территории школы оборудованы площадки для занятий волейболом, футболом, баскетболом и легкой атлетикой.

За прошедшие годы по нацпроекту «Образование» обновлена материально-техническая база в 10 адаптивных учреждениях образования региона (адаптивные школы № 12, 15, 17, 19 в Омске, а также Тарская, Калачинская, Шербакульская, Полтавская, Петропавловская и Красноярская школы-интернаты).

В 429 образовательных организаций внедрена цифровая образовательная среда (охвачено порядка 60 % образовательных организаций региона). Обновлено компьютерное, мультимедийное и демонстрационное оборудование. Многие школы получили ноутбуки, МФУ, сервера, мониторы, клавиатура, компьютерные мыши, интерактивные панели, IP-камеры и другую технику, которая используется для оснащения кабинетов информатики, математики, предметов естественно-научного цикла. Также оснащены кабинеты предметной области «Филология», общественно-научных дисциплин, начальных классов.

Школы оснащаются современным оборудованием для обучения и высокоскоростным интернетом.

Цифровая образовательная среда позволяет существенно расширить доступ школьников к качественным программам обучения, при этом не подразумевается уход от традиционных занятий в школах.

Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс в том числе позволит учащимся, по каким-либо причинам не имеющим возможности посещать школу, быть на связи с классом и учителем во время урока.

В 2024 году модернизация учебных заведений по нацпроекту «Образование» продолжится. На днях члены правительства Омской области приняли решение о выделении из федерального и регионального бюджетов более 700 млн рублей на обновление омских школ. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Будут отремонтированы спортзалы в сельских школах 10 районов области: Азовском (Гауфская школа), Исилькульском (Медвежинская школа), Нижнеомском (Смирновская школа), Нововаршавском (Черлакская школа), Павлоградском (Павлоградский лицей), Русско-Полянском (Калининская школа), Седельниковском (Унарская школа), Таврическом (Новоуральская школа), Тарском (Атирская школа), Усть-Ишимском (Аксеновская школа). Еще в нескольких сельских школах пройдет капитальный ремонт.

– Национальный проект «Образование» является ключевым фактором и мощным импульсом развития отраслевой системы, создания цифровой образовательной среды, современной профильной инфраструктуры. Регион получает значительную федеральную поддержку на внедрение новых образовательных технологий, появление дополнительных мест в школах и детских садах, обновление базы учебных заведений. Реализация флагманского нацпроекта направлена на повышение уровня конкурентоспособности наших выпускников, профессионального мастерства и социального статуса педагогов. Эффективное выполнение задач, поставленных президентом в рамках нацпроекта «Образование», позволит существенно расширить возможности для развития и самореализации наших детей, – отметил Виталий Хоценко.

Нацпроект «Образование» завершает свое действие в 2024 году, но точку ставить рано. Заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Иван Кротт, комментируя итоги работы в рамках нацпроекта, отметил, что в настоящее время идет обсуждение нового национального проекта, который будет реализовываться с 2025 по 2030 год.

– В профильных министерствах активно обсуждают переформатирование тех направлений, которые уже идут и будут продолжаться, а также включение абсолютно новых программ. Подготовительная работа началась еще во второй половине 2023 года. Дальше – больше! – подчеркнул Кротт.

Поэтому можно предположить, что по нацпроекту еще большее число учеников Омской области в ближайшие годы получат новые школы, современные классы и возможность получить качественное образование, которое, несомненно, пригодится им во взрослой жизни.