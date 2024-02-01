Омск-Информ
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·Общество

Для покупки одного «квадрата» такого жилья жителю региона необходимо 2-3 средние зарплаты.
Аналитики платформы bnMAP.pro представили список городов-миллионников по недоступности новостроек. Омск оказался на 8-й строчке в рейтинге.
По подсчетам экспертов, для покупки одного «квадрата» такого жилья жителю региона необходимо 2-3 средние зарплаты. На декабрь пршлого года цена одного квадратного метра в омских новостройках достигала 128,5 тыс. рублей. За год она выросла на 18 %.
Самые недоступные новостройки оказались в Краснодаре, второе место заняла Москва, третье – Казань, сообщает РБК.
·Общество

Для покупки одного «квадрата» такого жилья жителю региона необходимо 2-3 средние зарплаты.
Аналитики платформы bnMAP.pro представили список городов-миллионников по недоступности новостроек. Омск оказался на 8-й строчке в рейтинге.
По подсчетам экспертов, для покупки одного «квадрата» такого жилья жителю региона необходимо 2-3 средние зарплаты. На декабрь пршлого года цена одного квадратного метра в омских новостройках достигала 128,5 тыс. рублей. За год она выросла на 18 %.
Самые недоступные новостройки оказались в Краснодаре, второе место заняла Москва, третье – Казань, сообщает РБК.