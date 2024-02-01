Такие установки нужно размещать вблизи пунктов приема жидких бытовых отходов. Это позволит не только быстро плавить снег.

Такие установки нужно размещать вблизи пунктов приема жидких бытовых отходов. Это позволит не только быстро плавить снег.

В Омске уже несколько лет обсуждается вопрос строительства снегоплавильной станции. Она нужна для того, чтобы не возить снег на окраины города, а оперативно утилизировать его неподалеку от мест уборки.

По последним данным, станцию планировали разместить на левом берегу Оми под Фрунзенским мостом. Управление дорожного хозяйства и благоустройства, ответственное за уборку города от снега, заказывало соответствующий проект, были сделаны экономические расчеты, но дальше подготовки документов дело не пошло.

Где можно было бы разместить снегоплавильные станции, рассказали в омском водоканале. Там еще в 2020 году разработали проект, который был признан одним из лучших в стране.

– Суть его – в монтаже снегоплавильных установок вблизи пунктов приема жидких бытовых отходов в разных районах Омска. В этом случае снег с магистралей можно было бы не только оперативно принимать и плавить, но и фильтровать от мусора и твердых примесей, – цитирует пресс-службу коммунального предприятия «Российская газета». – Полученная вода уйдет по коллектору на очистные сооружения водоканала, где дорожный сток избавится от реагентов, нефтепродуктов и прочей грязи. В результате в Иртыш будет попадать чистая вода, что в целом улучшит экологическое состояние реки.

По расчетам департамента городского хозяйства мэрии, для утилизации убранного с омских дорог снега достаточно одного комплекта снегоплавильных установок на городской округ. Это вполне подъемные для миллионного города деньги, но пока вместо технологичного решения проблемы со снегом его по старинке возят на полигоны.