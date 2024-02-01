Омск-Информ
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·Общество

По данным Минздрава, всего в январе в перинатальном центре родилось более 200 детей. Кому-то посчастливилось стать родителями двойни.

Омский Минздрав рассказал, сколько детей с начала года родилось в городском клиническом перинатальном центре. Так, по данным ведомства, на свет появилось 206 малышей, а также две двойни.

– Мы поздравляем от души. И желаем родителям крепкого здоровья и спокойных ночей, – добавили в ведомстве.

Отметим, что в прошлом году в регионе родилось более 15 тыс. детей. Среди них 7938 – мальчиков и 7408 – девочек.

·Общество

По данным Минздрава, всего в январе в перинатальном центре родилось более 200 детей. Кому-то посчастливилось стать родителями двойни.

Омский Минздрав рассказал, сколько детей с начала года родилось в городском клиническом перинатальном центре. Так, по данным ведомства, на свет появилось 206 малышей, а также две двойни.

– Мы поздравляем от души. И желаем родителям крепкого здоровья и спокойных ночей, – добавили в ведомстве.

Отметим, что в прошлом году в регионе родилось более 15 тыс. детей. Среди них 7938 – мальчиков и 7408 – девочек.