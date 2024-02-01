Омск-Информ
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·Общество

Осадки ожидаются всю первую половину месяца. После этого наступит несколько ясных дней.
Как сообщают синоптики, кроме потепления в феврале омичей ждут новые снегопады. По данным сервиса Gismeteo, осадки будут идти ближайшие 10 дней.
Снегопады различной интенсивности ожидаются с 1 по 14 февраля. Самым снежным будет 9 февраля. После небольшого перерыва осадки возобновятся 19 февраля и продлятся до 24 числа.
Ранее сообщалось, что температура в феврале в Омске будет колебаться от -3 до -14 днем и от -11 до -20 ночью.
·Общество

Осадки ожидаются всю первую половину месяца. После этого наступит несколько ясных дней.
Как сообщают синоптики, кроме потепления в феврале омичей ждут новые снегопады. По данным сервиса Gismeteo, осадки будут идти ближайшие 10 дней.
Снегопады различной интенсивности ожидаются с 1 по 14 февраля. Самым снежным будет 9 февраля. После небольшого перерыва осадки возобновятся 19 февраля и продлятся до 24 числа.
Ранее сообщалось, что температура в феврале в Омске будет колебаться от -3 до -14 днем и от -11 до -20 ночью.