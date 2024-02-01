Пока официально зарегистрированных кандидатов – четверо. Еще трое сдали подписи, а четверо сняли свои кандидатуры.

Пока официально зарегистрированных кандидатов – четверо. Еще трое сдали подписи, а четверо сняли свои кандидатуры.

Трое кандидатов на пост президента России сдали свои подписные листы в Центризбирком. Это Борис Надеждин, идущий от партии «Гражданская инициатива», лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович и самовыдвиженец бьюти-блогер Рада Русских.

Четверо кандидатов приняли решение выбыть из предвыборной гонки. В их числе – бывший омич Сергей Бабурин, выдвинутый партией «Российский общенародный союз». Бабурин призвал поддержать действующего президента Владимира Путина. Также свои кандидатуры сняли Ирина Свиридова (Демократическая партия России), участник президентской предвыборной кампании – 2008 Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости ) и самовыдвиженец блогер-эколог Анатолий Баташев.

Сегодня официально в качестве кандидатов на пост Президента РФ зарегистрированы нынешний глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Окончательное решение о регистрации оставшихся претендентов Центризбирком должен принять не позднее 10 февраля.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта.