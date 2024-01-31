Изъятию будут подлежать деньги и ценные вещи, полученные за дискредитацию российских войск.

Изъятию будут подлежать деньги и ценные вещи, полученные за дискредитацию российских войск.

Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит конфисковать имущество за фейки об армии. Дополнение внесут в Уголовный кодекс.

Конфискации будут подлежать деньги, ценности и другое имущество, полученное в результате совершения преступлений или предназначенное для финансирования терроризма, экстремизма и организованной преступности. За это также могут лишать званий и государственных наград.

Документ внесли на рассмотрение 22 января. Его поддержали 395 депутатов из 450. После Госдумы законопроект направили в Совет Федерации, после чего его должен подписать президент.