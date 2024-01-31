Омск-Информ
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·Общество

Новые семьи в регионе обрели 88 девочек и 71 мальчик.
За прошлый год жители Омской области взяли в семьи из детдомов 159 детей. В регионе удочерили 88 девочек и усыновили 71 мальчика. Как рассказала начальник управления записи актов гражданского состояния главного государственно-правового управления региона Наталья Биляченко, чаще всего брали в семьи детей младше года.
При этом, по данным статистиков, в Омской области всего почти 6 тыс. детей-сирот.
Ранее сообщалось, что за год в регионе родилось более 15 тыс. детей. Среди них 7938 мальчиков и 7408 девочек. 
·Общество

Новые семьи в регионе обрели 88 девочек и 71 мальчик.
За прошлый год жители Омской области взяли в семьи из детдомов 159 детей. В регионе удочерили 88 девочек и усыновили 71 мальчика. Как рассказала начальник управления записи актов гражданского состояния главного государственно-правового управления региона Наталья Биляченко, чаще всего брали в семьи детей младше года.
При этом, по данным статистиков, в Омской области всего почти 6 тыс. детей-сирот.
Ранее сообщалось, что за год в регионе родилось более 15 тыс. детей. Среди них 7938 мальчиков и 7408 девочек. 