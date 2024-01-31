Омск-Информ
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·Происшествия

8-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса иномарки. Сейчас ребенок находится в больнице.

Сегодня, 31 января, в 13 часов 45 минут в Омске произошло очередное ДТП, в котором пострадала школьница.

ЧП случилось на улице 8-я Восточная. 8-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля «Хонда». За рулем иномарки была 28-летняя женщина.

Школьницу доставили в больницу. Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку.

·Происшествия

8-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса иномарки. Сейчас ребенок находится в больнице.

Сегодня, 31 января, в 13 часов 45 минут в Омске произошло очередное ДТП, в котором пострадала школьница.

ЧП случилось на улице 8-я Восточная. 8-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля «Хонда». За рулем иномарки была 28-летняя женщина.

Школьницу доставили в больницу. Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку.