Место для отдыха с мангальной зоной, банями и блюдами из русской печи на «Зеленом острове» больше не работает.

Место для отдыха с мангальной зоной, банями и блюдами из русской печи на «Зеленом острове» больше не работает.

Этнопарк «Ферма» на «Зеленом острове» объявил о закрытии. Как сообщается на странице омского заведения, это решение вынужденное.

– Много хочется сказать, но не будем. В связи с этим событием руководством проекта принято решение о реализации имущества желающим. Список для продажи приличный – от наших беседок и бань до посуды и инвентаря. Если кому-то что-то интересно – звоните по нашему номеру: 8-960-981-42-09, – сообщается в посте.

Ранее сообщалось, что «Ферме» предложили съехать в связи с расширением парка аттракционов «Вокруг света». За пять лет планируется открыть там динопарк, зону для пикников и пляж.