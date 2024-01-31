Новое место еще не выбрали. Власти рассматривают разные варианты, в том числе здание старого кадетского корпуса.

Новое место еще не выбрали. Власти рассматривают разные варианты, в том числе здание старого кадетского корпуса.

Вчера депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин встретился с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Они обсудили будущее исторического парка «Россия – моя история» в Омске.

– Как рассказал Сергей Кравцов, он согласовал позицию с губернатором о смене местоположения музея «Россия – моя история». Пока рассматриваются разные варианты новой локации, в том числе и здание старого кадетского корпуса, – сообщил Смолин.

Депутат назвал это разумным решением. Он также сообщил, что после переезда музей перестанет подчиняться министерству культуры и перейдет в ведение министерства образования.

Отметим, что старое здание кадетского корпуса еще ждет экспертиза. В 2020 году его признали аварийным. После строительства нового кадетского корпуса территорию старого хотели отдать под застройку, потом рассматривали возможность создания там пансиона для девочек. Окончательное решение о судьбе здания власти пока не приняли.