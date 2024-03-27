Реконструкторы детально воссоздали мундир солдата Омского гарнизонного полка, пошитый по прусской моде конца XVIII века. Увидеть его можно будет на историческом фестивале в «Омской крепости».

Реконструкторы детально воссоздали мундир солдата Омского гарнизонного полка, пошитый по прусской моде конца XVIII века. Увидеть его можно будет на историческом фестивале в «Омской крепости».

Похоже, что в Омске зародился новый жанр массовых культурных мероприятий – «многосерийные» исторические фестивали. Речь идет о проекте «Омская область – земля героев», старт которому был дан в феврале 2024 года. В его рамках на территории музейного комплекса «Омская крепость» будет проведено сразу 9 исторических фестивалей выходного дня. О подробностях проекта РИА «Омск-информ» рассказал директор «Омской крепости», руководитель Центра военно-исторической реконструкции «Служилые люди Сибири» Василий Минин.

– Василий Михайлович, как зародилась идея «многосерийного» фестиваля и на какие деньги осуществляется проект?

– Идея проекта «Омская область – земля героев» зародилась примерно 5 лет назад, когда мы поняли, что Омской крепостью надо заниматься комплексно, а не только 17-м веком. Роль сибирских служилых людей в освоении территории нынешней Омской области велика, и в конечном итоге без них не было бы и самого Омска. Однако это не умаляет заслуг в становлении города – а поначалу это было лишь пограничное укрепление на границах с Джунгарией – знаменитого Ширванского полка, например. Это воинское формирование особенно прославилось уже в 19-м веке своим участием в знаменитом Бородинском сражении.

Реализация достаточно амбициозной задумки фестиваля стала возможной после того, как органы государственной власти кардинально изменили свое отношение к такому понятию, как «воспитание региональной идентичности». Его, наконец, перестали воспринимать как попытку раскачать некий сепаратизм. Теперь в региональной идентичности видят основу патриотического воспитания, что и помогло нам выиграть президентский грант. Это и есть основной источник финансирования фестиваля.

Считаю нашу работу очень нужной, ведь проблема низкого знания истории у омичей остается, к сожалению, актуальной. И это только на первый взгляд кажется, что отношение к прошлому никак не влияет на настоящее. Взять даже саму Омскую крепость, от которой сохранилось очень много чего материального. По существу это уникальный исторический памятник, но этот факт слабо осознается большинством жителей современного Омска. Отсюда и довольно пренебрежительное отношение к малой родине, отсюда растут ноги мема «Не пытайтесь покинуть Омск». Мы проводили интервьюирование молодых людей, которые приходят на наши фестивали и музейные выставки. Спрашиваешь:

– Чем тебе Омск плох, почему хочешь уехать?

– Здесь нет ничего интересного, не о чем даже перед друзьями похвастаться, – отвечает.

Начинаешь рассказывать о былом значении омского пограничья, о крепости, здания которой можно не только увидеть и потрогать, но даже и зайти в них, и отношение сразу меняется. Оказывается, Омск – это интересно, Омск – это круто! В общем, у нашего проекта несколько пластов: профессионально-исторический, социологический, культурный. Думаю, что именно поэтому он находит поддержку, и в том числе у федеральных грантодателей.

– Сколько человек вовлечено в реализацию проекта?

– В социальном проектировании есть такое понятие, как сообщество. Оно складывается из многих показателей. В команде, которая занимается непосредственной организацией фестивальных мероприятий, сегодня порядка двух десятков человек. Я сейчас говорю о людях, которые занимаются изучением исторических источников, изготовлением костюмов, организацией выставок. Есть еще команда добровольцев из «Служилых людей Сибири». На сегодняшний день это не какой-то кружок реконструкторов, это настоящее общественное движение, в котором состоит порядка 120 человек. Также к движению можно смело причислять тех людей, которые приходят к нам на фестивали. Это самая многочисленная и, возможно, самая главная часть большого сообщества. Мы занимаемся организацией фестивалей не для того, чтобы себя потешить и похвастаться друг перед другом в мастерстве изготовления исторических костюмов. У нас есть четкое целеполагание: семейно-образовательный отдых. И медленно, но верно мы к этому идем. Фестивали в Омской крепости в среднем собирают до 600 человек, но иногда это и 2 тыс. зрителей. Так это было, например, на недавних «Ермаковых играх». У нас уже появились постоянные посетители, и вот они, как правило, приходят семьями.

В таких семьях твердо убеждены в том, что дети должны знать историю своего региона. Причем в этом случае слово «должны» правомерно. Наша задача – обеспечить технологический инструментарий для того, чтобы изучение истории было интересным. Поэтому у нас много именно игровых программ, которые адаптированы под разные возрастные категории. В нашем мире время является одним из самых ценных ресурсов, и пришедшие на фестиваль люди должны понимать, что они не впустую потратили половину своего выходного дня.

– Придумать действительно интересную игровую и в то же время образовательную программу непросто. Сами креатитивите?

– Исторический контент наш, а методики работы людьми обкатывались в Москве, в Сколково. Фонд президентских грантов сейчас предоставляет некоммерческим организациям, коей военно-исторический клуб «Служилые люди Сибири» тоже является, широкие возможности для повышения уровня своих компетенций. Обучение пошло на пользу, именно после него мы смогли войти в ТОП-100 лучших общественных организаций России.

Сейчас члены клуба, выросшего, как я говорил, в общественное движение, сами могут выступать экспертами и тренерами для других общественных организаций города и области. Инициатив много, но все в основном мыслят в рамках собственных узких специализаций. Просят, допустим, помощи для популяризации того или иного сражения, когда-то произошедшего близ поселка, где теперь образовался кружок любителей истории. На наш же взгляд, военно-историческая реконструкция – это не самоцель, а инструмент. Мы всем организациям, которые к нам обращаются, предлагаем коррелировать деятельность с общественными интересами. Обычно интересы конкретной организации и общества совпадают, но эту связь еще надо выявить и подчеркнуть.

Простой пример: узконаправленное мероприятие для любителей конного спорта – выставку или соревнование – вполне можно преобразовать в фестиваль семейного отдыха, одним из компонентов которого станет общение с лошадьми. И вот, казалось бы, речь идет о близких по форме мероприятиях, но у второго акцент явно смещен в сторону большей социальной значимости.

– Пример конноспортивного шоу нагляден, конечно, но вы упомянули еще и о некоем глобальном запросе общества. В чем он состоит?

– Если кратко, то запрос в следующем: люди хотят гордиться своей Родиной. А для этого они хотят знать, чем конкретно можно гордиться, и отсюда растет интерес к отечественной истории. Но если взрослый человек обладает некоторой усидчивостью и может спокойно почитать что-либо на интересующую его тему, то ребенок этого делать, скорее всего, не станет. В формате же военно-исторических фестивалей можно и знания дать, и, что немаловажно, эмоции. Вот представьте разговор за вечерним чаем в кругу семьи: «Помните, как мы ходили на праздник в Омскую крепость? Как же круто там стреляли из пушек!». Это уже общее знание, общая история, связь поколений. Заполнение разрыва между желанием граждан знать историю своей страны и реальным достаточно низким уровнем знаний как раз и является основной целью «Служилых людей Сибири» и сотрудников музейного комплекса «Омская крепость».

– В качестве укрепленного оборонительного пункта на границе государства и мощного фортификационного сооружения Омская крепость просуществовала не так уж долго. Насколько организаторы фестиваля учитывают этот факт?

– Действительно в 1864 году Омская крепость была официально упразднена, поскольку к этому времени утратила свое военно-оборонительное значение. Ранее обособленная крепостная территория превратилась в часть города. Однако здесь по-прежнему находились военно-административные учреждения, казармы, склады и квартиры военных чиновников. Часть этих сооружений мы можем видеть до сих пор.

В процессе изучения архивных материалов и других источников, относящихся к Омской крепости, росло понимание роли ее гарнизона и отдельных воинских формирований, верой и правдой служивших Отчизне на протяжении нескольких исторических эпох. Так расширились временные рамки фестиваля «Омская область – земля героев». Выбрали следующие знаковые периоды:

«Московское царство – Тарский дозор». Период освоения Сибири.

«Россия молодая – основание Омской крепости». Русская армия эпохи Петра I.

«Золотой век – Сибирские линии». Омский гарнизон времен Екатерины II.

«Ермаковы игры – русские военные игры». Традиционные военные игры. Масленица.

«Сумасшедшей памяти царствование – прусская военная мода». Русская армия эпохи Павла Первого.

«Освободитель Европы. Омичи – герои Бородинского сражения». Подвиг Ширванского полка в сражениях Отечественной войны 1812 года.

«Великая война – жизнь крепости после крепости». Омичи в Первой мировой войне.

Итоговая двухдневная программа будет приурочена к Дню Победы. В ее рамках 9 мая состоится фестиваль «Воины-победители Омского Прииртышья XVII–XX веков», а 10 мая пройдет военно-историческая реконструкция сражения русских воинов с джунгарами.

– Итак, до Ермаковых игр благополучно добрались. Над реконструкцией какой эпохи было интереснее всего работать, чем больше всего гордитесь?

– Лично мне всегда нравилось и нравится заниматься 17-м веком, но в этом году благодаря моим коллегам всерьез заинтересовался периодом строительства Второй Омской крепости. Первая крепость, основанная еще Иваном Бухгольцем, стояла на левом берегу Оми. Она была деревянной, да и в целом ее местоположение было не самым удачным. В 1763 году новый командир войск Сибирского корпуса генерал-поручик Иван Шпрингер совершил объезд крепостей Сибирской пограничной линии и принял решение перенести Омскую крепость на новое место. Весной 1768 года уже на правом берегу Оми было начато строительство фортификаций, и тем самым, кстати, было положено начало формированию современной планировки Омска. Все это относится к временам царствования Екатерины Второй, которое длилось с 1762 по 1796 год.

В процессе работы над проектом «Омская область – земля героев» нам удалось внешне воссоздать часть гарнизонного полка. Это были войсковые формирования, предназначенные исключительно для внутренней службы в городах и крепостях. Омский гарнизонный полк был сформирован в 1797 году в составе двух батальонов и официально назывался 3-м егерским полком. Все, кто занимается реконструкторством, знают, что воссоздание гарнизонных полков очень трудоемкий и сложный процесс. Практически этим занимаются только в Москве, но вот теперь еще в Омске. Мы намерены и дальше продолжить работы в этом направлении. Будем и количество костюмов увеличивать, и исторические материалы искать.

– Однако следующим в перечне фестивальных мероприятий (31 марта) значится эпоха Павла I. Что в ней значимого, неужели возвращение прусских напудренных париков в качестве элемента военной формы? Привыкшие к простоте солдаты, прослужившие под началом Александра Суворова, вряд ли это одобряли.

– А вот это исторический стереотип. Помимо всего прочего, мы в своем проекте прослеживаем, как менялась русская армия, и Павел I, несмотря на очень короткое время царствования (1796–1801 годы), успел сделать для нее много хорошего. В частности, он упразднил систему наследования чинов. До этого командирами частей и подразделений могли числиться отпрыски богатых дворянских родов, зачастую в глаза не видевшие своих полков, батальонов и рот.

Что касается прусского мундира, то он был введен как раз при Екатерине II, и все великие победы Суворова прошли именно в прусском мундире. Только под конец ее царствования была введена простая и удобная «румянцевская» форма, которую Павел I действительно упразднил. При нем вновь вернулись к военной прусской моде, правда, очень сильно упростив екатерининскую униформу. Покрой всех мундиров у пехоты, драгун, артиллеристов и саперов стал абсолютно одинаковым, воротники и лацканы – ложными. Неоднозначная была реформа, как, впрочем, и все царствование Павла.

Сложно было во всем этом разбираться, но мы сшили солдатский мундир по всем стандартам павловской эпохи. В этом нам очень сильно помогли наши друзья и ученые из Санкт-Петербургского военно-исторического клуба «Лейб-гвардии Преображенский полк». Теперь осваиваем моменты, связанные с особенностями строевой подготовки павловского периода. Знаменитая «шагистика» дается нелегко, но постараемся, чтобы визуализация была как можно более достоверной.

Кстати, как ни старался Павел Первый удешевить солдатский мундир, нам его изготовление обошлось примерно в 200 тыс. рублей. Понятно, что это дорогой индивидуальный пошив, а при массовом фабричном производстве все обошлось бы сильно дешевле, но все же. К примеру, цена летнего комплекта военной формы для участников специальной военной операции, по данным Минобороны РФ, составляет 10,6 тыс. рублей.

– Жизнь доказывает, что место для подвига есть в любой исторический период, и в том числе в современный. С героями СВО как-то работаете?

– Мы делали к 23 февраля проект «Защитники Отечества». В его рамках обновлена коллекция мундиров российских воинов. Теперь в нашей экспозиции есть образы бойцов рабоче-крестьянской Красной Армии, солдат Советской армии времен Великой Отечественной войны и участников специальной военное операции. В части актуальной военной униформы нас консультировали ветераны СВО.

Ну и, насколько я знаю, они достаточно активно приходят на наши фестивали. Двери клуба «Служилые люди Сибири» для ветеранов всегда открыты. Что касается популяризации темы, то на 12 июня мы запланировали мероприятие «Веками на страже границ», которое проведем совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Омской области. На площадках этого фестиваля ветераны и участники СВО примут непосредственное участие.

Сергей Рудометов