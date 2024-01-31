Для этого пришлось ограничить предпринимателю выезд за рубеж. Только после этого он освободил самовольно занятую землю.
Администрация Омска обратилась в суд с требованием обязать 63-летнего омского предпринимателя освободить занимаемую землю в Амурском поселке от остатков дров, металлического вагона-бытовки, деревянного сооружения и временного металлического объекта. Их мужчина использовал под склад дров и автопокрышек, которые впоследствии продавались. Там же хранились хозяйственный инвентарь, грузовик, также помещение служило местом отдыха для персонала.
И это учитывая, что земельный участок находился в муниципальной собственности и в аренду не предоставлялся. Предприниматель использовал его самовольно. Суд постановил, что таких оснований у него нет, и обязал освободить занятые 972 кв. м.
– Тем не менее своевременных ответных действий со стороны омича не последовало, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении на выезд за пределы РФ и о взыскании штрафной санкции – исполнительского сбора, обратив взыскание на денежные средства должника и назначив новый срок для исполнения судебного решения, также пояснив, что при дальнейшем бездействии последует привлечение к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.
Этот ход сработал эффективнее, и безответственный предприниматель освободил земельный участок. Решение суда исполнено.