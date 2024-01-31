Для этого пришлось ограничить предпринимателю выезд за рубеж. Только после этого он освободил самовольно занятую землю.

Для этого пришлось ограничить предпринимателю выезд за рубеж. Только после этого он освободил самовольно занятую землю.

Администрация Омска обратилась в суд с требованием обязать 63-летнего омского предпринимателя освободить занимаемую землю в Амурском поселке от остатков дров, металлического вагона-бытовки, деревянного сооружения и временного металлического объекта. Их мужчина использовал под склад дров и автопокрышек, которые впоследствии продавались. Там же хранились хозяйственный инвентарь, грузовик, также помещение служило местом отдыха для персонала.

И это учитывая, что земельный участок находился в муниципальной собственности и в аренду не предоставлялся. Предприниматель использовал его самовольно. Суд постановил, что таких оснований у него нет, и обязал освободить занятые 972 кв. м.

– Тем не менее своевременных ответных действий со стороны омича не последовало, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановления об ограничении на выезд за пределы РФ и о взыскании штрафной санкции – исполнительского сбора, обратив взыскание на денежные средства должника и назначив новый срок для исполнения судебного решения, также пояснив, что при дальнейшем бездействии последует привлечение к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

Этот ход сработал эффективнее, и безответственный предприниматель освободил земельный участок. Решение суда исполнено.