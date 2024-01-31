Омск-Информ
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·Общество

Омская область заняла третье место среди сибирских регионов, где готовы платить самые высокие зарплаты.

Аналитики hh.ru проанализировали, как изменились предлагаемые и ожидаемые зарплаты за год в сибирских регионах, а также выяснили, где произошел ее рост.

Так, наибольший прогресс среди регионов СФО случился в Кузбассе. Там сумма предложений увеличилась на 21%. На втором месте оказалась Омская область – 18%. Следом идут Новосибирская область и Красноярский край.

Кроме того, в Омской области готовы платить самые высокие зарплаты. Регион занял третье место с наибольшими зарплатными предложениями – 47 тыс. рублей. Первое место разделили Иркутская область и Красноярский край – 55 тыс. рублей.

·Общество

Омская область заняла третье место среди сибирских регионов, где готовы платить самые высокие зарплаты.

Аналитики hh.ru проанализировали, как изменились предлагаемые и ожидаемые зарплаты за год в сибирских регионах, а также выяснили, где произошел ее рост.

Так, наибольший прогресс среди регионов СФО случился в Кузбассе. Там сумма предложений увеличилась на 21%. На втором месте оказалась Омская область – 18%. Следом идут Новосибирская область и Красноярский край.

Кроме того, в Омской области готовы платить самые высокие зарплаты. Регион занял третье место с наибольшими зарплатными предложениями – 47 тыс. рублей. Первое место разделили Иркутская область и Красноярский край – 55 тыс. рублей.