Омская область заняла третье место среди сибирских регионов, где готовы платить самые высокие зарплаты.

Омская область заняла третье место среди сибирских регионов, где готовы платить самые высокие зарплаты.

Аналитики hh.ru проанализировали, как изменились предлагаемые и ожидаемые зарплаты за год в сибирских регионах, а также выяснили, где произошел ее рост.

Так, наибольший прогресс среди регионов СФО случился в Кузбассе. Там сумма предложений увеличилась на 21%. На втором месте оказалась Омская область – 18%. Следом идут Новосибирская область и Красноярский край.

Кроме того, в Омской области готовы платить самые высокие зарплаты. Регион занял третье место с наибольшими зарплатными предложениями – 47 тыс. рублей. Первое место разделили Иркутская область и Красноярский край – 55 тыс. рублей.