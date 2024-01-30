Омск-Информ
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·Общество

Животное зашло в транспорт, чем ошарашило кондуктора. Сейчас волонтеры ищут хозяина собаки.
Вчера вечером в автобус, едущий по маршруту № 45, зашла собака породы бигль. Животное забежало в транспорт на остановке «Школа № 53» на улице Мельничной в Кировском округе. Об этом случае сообщили волонтеры:
– Кондуктор не знала, что делать, хоть высаживай на конечной. Девушка Оля забрала его из автобуса, позвонила нам, мы забрали.
Теперь хозяина животного разыскивают. Информацию о собаке можно получить здесь.
1697
·Общество

Животное зашло в транспорт, чем ошарашило кондуктора. Сейчас волонтеры ищут хозяина собаки.
Вчера вечером в автобус, едущий по маршруту № 45, зашла собака породы бигль. Животное забежало в транспорт на остановке «Школа № 53» на улице Мельничной в Кировском округе. Об этом случае сообщили волонтеры:
– Кондуктор не знала, что делать, хоть высаживай на конечной. Девушка Оля забрала его из автобуса, позвонила нам, мы забрали.
Теперь хозяина животного разыскивают. Информацию о собаке можно получить здесь.
1697