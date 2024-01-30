Тяжелая техника, которая должна была счищать накат на дорогах, использовалась лишь на окраинах Омска.

Тяжелая техника, которая должна была счищать накат на дорогах, использовалась лишь на окраинах Омска.

В городском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства рассказали об использовании гусеничных тракторов на очистке улиц от снега. Ранее использовать тяжелую технику для уборки с проезжей части наледи и наката распорядился мэр Сергей Шелест. Но, как оказалось, гусеничные тракторы так и не доехали до центра города.

– Гусеничные тракторы использовались на периферийных дорогах – Окружной дороге, дороге на поселок Магистральный. Там расчистили и больше нет смысла использовать эту технику пока. В центре города использовать гусеничную технику нельзя, – отметили в УДХБ.

В итоге наледь и накат на городских дорогах пришлось убирать тракторам МТЗ и самосвалам КамАЗ с лопатами и щетками, а также грейдерам. При этом на многих дорогах снежный накат пока сохраняется.