Девушка прибрела жилье с помощью маткапитала, но не стала выделять доли своим детям.

Девушка прибрела жилье с помощью маткапитала, но не стала выделять доли своим детям.

27-летняя девушка из села Сыропятское Кормиловского района приобрела квартиру на Иртышской набережной в Омске с использованием маткапитала. Однако выделить доли своим дочерям, 8 и 10 лет, она забыла. При этом семья проживала не в новом жилье, а у родственников в Кормиловском районе.

– Суд, удовлетворив иск, вынес решение обязать гражданку оформить жилое помещение в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми, – отметили в УФССП России по Омской области.

Девушка не поспешила исполнить решение суда, тогда приставы ограничили ей выезд за границу и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. Это вновь не побудило жительницу региона оформить доли в квартире своим детям.

На омичку завели административное дело за «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Только после этого она выполнила то, что от нее требовал суд.