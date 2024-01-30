Омск-Информ
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·Общество

Животные организованно переходили дорогу. Зрелище поразило автолюбителей.
В паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появилось видео, на котором стадо диких кабанов перебегает трассу. Около 20 животных осторожно наблюдают за движущимися автомобилями, а затем решаются перебежать дорогу.
– Я никогда такого не видела, боюсь, что даже дед мой такого не видел, – заявила автолюбительница, пропускающая стадо.

Напомним, на прошлой неделе на трассе в Тарском районе местные жители заметили кабана. Животное бежало по дороге и даже не обращало внимание на проезжающие автомобили. 
2012
·Общество

Животные организованно переходили дорогу. Зрелище поразило автолюбителей.
В паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появилось видео, на котором стадо диких кабанов перебегает трассу. Около 20 животных осторожно наблюдают за движущимися автомобилями, а затем решаются перебежать дорогу.
– Я никогда такого не видела, боюсь, что даже дед мой такого не видел, – заявила автолюбительница, пропускающая стадо.

Напомним, на прошлой неделе на трассе в Тарском районе местные жители заметили кабана. Животное бежало по дороге и даже не обращало внимание на проезжающие автомобили. 
2012