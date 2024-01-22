Омск-Информ
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·Общество

Животное резво бежало по дороге и не обращало внимания на проезжающие автомобили.
На трассе в Тарском районе местные жители заметили кабана. Животное бежало по дороге и даже не обращало внимание на проезжающие автомобили. Видеозапись с бегущим кабаном появилась в соцсетях.
– Обогнать дикого кабана было непросто, ведь важно было предвидеть поведение животного, чтобы не причинить ему вреда, – рассказал автор поста.
Эксперты отмечают, что кабаны являются опасными животными. При встрече с ними жителям региона рекомендуют не приближаться и не пытаться их напугать.
1239
·Общество

Животное резво бежало по дороге и не обращало внимания на проезжающие автомобили.
На трассе в Тарском районе местные жители заметили кабана. Животное бежало по дороге и даже не обращало внимание на проезжающие автомобили. Видеозапись с бегущим кабаном появилась в соцсетях.
– Обогнать дикого кабана было непросто, ведь важно было предвидеть поведение животного, чтобы не причинить ему вреда, – рассказал автор поста.
Эксперты отмечают, что кабаны являются опасными животными. При встрече с ними жителям региона рекомендуют не приближаться и не пытаться их напугать.
1239