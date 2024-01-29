Объявление о вакантных должностях дала квалификационная коллегия судей Омской области. Помимо председателя, нужны и судьи.

Объявление о вакантных должностях дала квалификационная коллегия судей Омской области. Помимо председателя, нужны и судьи.

Квалификационная коллегия судей Омской области объявила о поиске новых кадров. К примеру, в Советский районный суд Омска требуется председатель. Помимо этого вакантны должности судей еще в трех органах судебной власти: Арбитражном суде Омской области, Кировском районном суде Омска и Октябрьском районном суде Омска. Причем в последний требуются двое должностных лиц.

Заявления и документы принимаются с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 и в пятницу с 8:30 до 16:15 по адресу ул. Туполева, 12, кабинет 317.

У претендентов есть около месяца, последний день приема документов – 19 февраля. После этой даты документы рассматриваться не будут.