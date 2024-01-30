В конкурсе участвовали почти 200 промышленных предприятий, организаций торговли, общепита, сферы услуг, учреждений культуры и спорта.

В конкурсе участвовали почти 200 промышленных предприятий, организаций торговли, общепита, сферы услуг, учреждений культуры и спорта.

В Омске подведены итоги традиционного конкурса на лучшее новогоднее оформление. В этом году в конкурсе приняли участие почти 200 организаций и предприятий в сфере промышленности, торговли, общественного питания, услуг, культуры и спорта. Жюри конкурса оценивало гармоничность и креативность оформления, учитывало наличие ледяных скульптур и световых конструкций, благоустройство локаций. Дипломы победителей получили 25 номинантов. В номинации «Лучшее оформление промышленных предприятий» победа присуждена Омскому НПЗ «Газпром нефти».

ОНПЗ реализовал единую концепцию праздничного украшения своей территории и прогулочных зон Омска. Десятки установленных на нефтезаводе новогодних объектов и инсталляций, а также украшение парковых городских зон связаны стилевыми и цветовыми решениями. На набережной Оми появились одиннадцатиметровая ель и иллюминация в бело-синей гамме. В Советском парке предприятие построило ледовый городок с центром композиции в виде снежной пятиметровой крепости, а сквер Молодоженов украсили сказочные фигуры. Конкурсную комиссию покорило использование современных дизайнерских тенденций и ледовых элементов в китайском стиле.

– Участие нашего предприятия в праздничном оформлении города входит в периметр новогодних благотворительных мероприятий. Самое теплое из них – волонтерская акция «Письмо Деду Морозу» для подопечных социальных центров. Омский НПЗ традиционно помогает городу в подготовке к Новому году и старается создать у взрослых и маленьких омичей праздничное настроение, – прокомментировал итоги городского конкурса генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Участие в городском оформлении в канун Нового года является частью программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Мэр Омска Сергей Шелест поблагодарил всех участников конкурса за создание праздничного настроения для жителей и гостей города.