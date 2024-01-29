Омск-Информ
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·Происшествия

В надзорном ведомстве намерены выяснить, почему у самолета, летевшего из Омска в Москву, отказал двигатель. Организована проверка.

В транспортной прокуратуре заинтересовались инцидентом, который произошел сегодня утром с самолетом, летевшим из Омска в Москву. У воздушного судна при посадке в Домодедово отказал двигатель.  

Как рассказали в надзорном ведомстве, на борту находилось свыше 170 пассажиров. Сейчас самолет отстранили от дальнейших рейсов. Проводится проверка.

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·Происшествия

В надзорном ведомстве намерены выяснить, почему у самолета, летевшего из Омска в Москву, отказал двигатель. Организована проверка.

В транспортной прокуратуре заинтересовались инцидентом, который произошел сегодня утром с самолетом, летевшим из Омска в Москву. У воздушного судна при посадке в Домодедово отказал двигатель.  

Как рассказали в надзорном ведомстве, на борту находилось свыше 170 пассажиров. Сейчас самолет отстранили от дальнейших рейсов. Проводится проверка.

1768