Инцидент произошел сегодня при посадке в Домодедово. У самолета отказал правый двигатель.

Инцидент произошел сегодня при посадке в Домодедово. У самолета отказал правый двигатель.

Сегодня, 29 января, ранним утром у самолета S7 авиакомпании «Сибирь», который летел из Омска в Москву, отказал двигатель. Инцидент произошел при заходе на посадку в Домодедово на высоте 1,2 тыс. метров. О случившемся рассказали в Telegram-канале AVIAINCIDENT.

Пилоты сразу же объявили сигнал срочности и доложили об отказе правого двигателя. Кроме того, в аэропорту объявлялся сигнал «Тревога». В 7 часов 16 минут воздушному судну все же удалось совершить благополучную посадку.

Отметим, что из Омска самолет вылетел в 7 часов утра.