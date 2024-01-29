Омск-Информ
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·Происшествия

Причиной стало то, что водитель общественного транспорта не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в другую машину и следом в столб.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с дорожной аварией в Омске, в которую попал пассажирский автобус. Руководителю омского СК Олегу Винникову также поручили доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.
Напомним, 26 января водитель автобуса № 25 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там «луидор» с 8 пассажирами в салоне столкнулся с «газелью», а затем въехал в столб. В аварии пострадали три человека.
Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.
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·Происшествия

Причиной стало то, что водитель общественного транспорта не справился с управлением, выехал на встречку, врезался в другую машину и следом в столб.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с дорожной аварией в Омске, в которую попал пассажирский автобус. Руководителю омского СК Олегу Винникову также поручили доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.
Напомним, 26 января водитель автобуса № 25 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там «луидор» с 8 пассажирами в салоне столкнулся с «газелью», а затем въехал в столб. В аварии пострадали три человека.
Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.
1595