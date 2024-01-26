Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Советском округе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Советском округе.

Сегодня около 10:35 на проспекте Мира между остановками «ЗСЖБ-5» и «Завод Металлист» произошла авария. По предварительным данным ГИБДД, 72-летний водитель автобуса № 25 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате микроавтобус «Луидор» столкнулся с «газелью», после чего врезался в столб.

Во время аварии в автобусе было восемь пассажиров. Пострадали мужчина и двое детей. Как сообщает прокуратура, они получили ушибы.

Полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия. О проведении проверки также заявили в прокуратуре.