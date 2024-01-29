В прошлом году они якобы прошли подготовку в Америке. Однако в Минтрансе считают иначе.

В прошлом году они якобы прошли подготовку в Америке. Однако в Минтрансе считают иначе.

Пилотов экипажа бизнес-джета, который рухнул в горах Афганистана, лишили права выполнять полеты. Как сообщают « Известия » со ссылкой на источник в Минтрансе, Росавиация уличила их в подделке документы о прохождении подготовки на Falcon 10 в США, которые они предоставили осенью прошлого года.

Кроме того, бизнес-джет не проходил обязательное техобслуживание и незаконно получил сертификат летной годности. Не было выполнено свыше 15 обязательных работ: смазка узлов стабилизатора, механизмов управления закрылками, узлов и агрегатов шасси и др.

Напомним, самолет Falcon 10, выполнявший санитарный рейс авиакомпании «Атлетик Групп» из Таиланда в Россию, 20 января рухнул на склон горы в Афганистане. Тяжело больная пассажирка и ее муж погибли. Выжили пилоты и медицинские работники.