Победительница регионального конкурса красоты Екатерина Агапова несколько лет назад переехала в столицу. Именно она владела самолетом Falcon 10.

Победительница регионального конкурса красоты Екатерина Агапова несколько лет назад переехала в столицу. Именно она владела самолетом Falcon 10.

Как оказалось, владелицей самолета Falcon 10, который в минувшую субботу рухнул в горах Афганистана, является уроженка Омска Екатерина Агапова, которая руководит ООО «Атлетик Групп».

На борту разбившегося самолета находились двое граждан России. Это супруги Анна и Анатолий Евсюковы, которые возвращались из Таиланда. Они должны были прилететь еще 9 января, но задержались из-за болезни женщины. После наблюдения в местной больнице было принято решение вернуться в Россию на частном самолете.

Но перед заходом борта в воздушное пространство Таджикистана экипаж доложил по радиосвязи о том, что топливо на исходе. Пилоты приняли решение посадить самолет на аэродроме Куляб. Но через 10 минут они сообщили об отказе одного двигателя, а еще через 10 минут – и другого. Затем самолет пропал с радаров. А потом рухнул у горы Топхане.

Супруги Евсюковы погибли. В живых остались 4 члена экипажа.

Как сообщает «АиФ», владелицей самолета является известная в Омске модель, победительница регионального конкурса красоты, финалистка конкурса «Мисс Россия» Екатерина Агапова.

Она отучилась на факультете международного бизнеса ОмГУ, после чего открыла в Омске модельное агентство, детскую студию развития, школу этикета, а также модный журнал для детей и их родителей. В 2015 году она вышла замуж за бизнесмена из столицы и переехала к нему. После рождения сына экс-омичка продолжила заниматься бизнесом. В частности, она открыла частную авиакомпанию.

После авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.