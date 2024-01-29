Мужчина имел доступ к расчетным счетам компании и пользовался этим. Суд отправил его в колонию на 5 лет.

Мужчина имел доступ к расчетным счетам компании и пользовался этим. Суд отправил его в колонию на 5 лет.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор 56-летнему местному жителю. Он был признан виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По версии следствия, омич представлялся директором общества с ограниченной ответственностью, хотя на самом деле им не являлся. При этом он получил доступ к счетам компании от своего знакомого. Мужчина договаривался с другими предприятиями о продаже сахара, отрубей и минеральных удобрений. Деньги он получал, но обязательства не выполнял. В общей сложности он похитил более 3 млн рублей.

Первоначально суд приговорил мошенника к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен выплатить 500 тыс. рублей штрафа. Омич не согласился с приговором и оспорил его, однако областной суд отклонил апелляцию. Приговор вступил в законную силу.