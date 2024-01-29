Омск-Информ
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·Спорт

Во втором периоде команду подвели удаления и ошибки. По словам главного тренера, сложно так выиграть матч.
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал вчерашнее поражение. Напомним, «ястребы» досрочно вышли в плей-офф благодаря победе «Металлурга» над «Амуром», но сами уступили «Трактору».
– Радует только то, что попали в плей-офф. Это здорово. А по игре что можно сказать… Сами себя загоняем, потом достаем какие-то жилы, начинаем вытаскивать. Здорово начали, отличный период, потом удаления, ошибки, снова удаления, снова ошибки. Естественно, сложно так выиграть матч, – цитирует Кравеца Sport24.
Тренер отметил, что в нападении «Авангард» играл неплохо. «Ястребы» забили четыре гола и могли снова сравнять счет. Последний, пятый гол Кравеца, по его словам, очень расстроил.
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·Спорт

Во втором периоде команду подвели удаления и ошибки. По словам главного тренера, сложно так выиграть матч.
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал вчерашнее поражение. Напомним, «ястребы» досрочно вышли в плей-офф благодаря победе «Металлурга» над «Амуром», но сами уступили «Трактору».
– Радует только то, что попали в плей-офф. Это здорово. А по игре что можно сказать… Сами себя загоняем, потом достаем какие-то жилы, начинаем вытаскивать. Здорово начали, отличный период, потом удаления, ошибки, снова удаления, снова ошибки. Естественно, сложно так выиграть матч, – цитирует Кравеца Sport24.
Тренер отметил, что в нападении «Авангард» играл неплохо. «Ястребы» забили четыре гола и могли снова сравнять счет. Последний, пятый гол Кравеца, по его словам, очень расстроил.
2070