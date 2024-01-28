Омские хоккеисты, вышедшие сегодня в плей-офф, провели странный матч, в ходе которого сначала чуть не разгромили «Трактор», а потом потеряли все.

Омские хоккеисты, вышедшие сегодня в плей-офф, провели странный матч, в ходе которого сначала чуть не разгромили «Трактор», а потом потеряли все.

Омский «Авангард», вышедший в плей-офф, сегодня на льду G-Drive Арены принимал челябинский «Трактор», который путевку в кубковую восьмерку пока не заработал. Омичи очень активно начали матч и уже на второй минуте отправили шайбу в ворота гостей – отличился Владимир Ткачев. Вслед за ним ворота «Трактора» поразили Томаш Юрчо и капитан Дамир Шарипзянов, реализовавший большинство.

Казалось бы, исход встречи предопределен, и гости уже не сумеют отыграться, но дальше началось необъяснимое – «ястребы» умудрились пропустить 4 подряд шайбы. Сначала ворота своего прежнего клуба поразил хорошо известный омским болельщикам Сергей Калинин, затем Александр Рыков сократил отставание в счете до минимального, а уже во втором периоде Никита Сошников сравнял счет. «Авангарду» не помогла даже смена вратаря – вместо Павла Хомченко в «рамки» встал более опытный Андрей Мишуров, но спустя 5 минут Виталий Кравцов поразил ворота омичей в четвертый раз.

В начале третьего периода «ястребы» немного «встрепенулись» и пошли вперед. Уже на 30-й секунде заключительной двадцатиминутки ворота челябинцев поразил Рид Буше, сравнявший счет. Но практически сразу хоккеисты «Трактора» смогли отыграться – пятую шайбу в ворота «Авангарда» забросил Максим Шабанов. Эта шайба стала последней в сегодняшнем матче. «Авангард» потерпел столь обидное поражение со счетом 4:5.