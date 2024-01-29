С ограничениями придется столкнуться жителям проспекта Мира, Космического проспекта, а также улиц Тварковского, Индустриальной и др.

С ограничениями придется столкнуться жителям проспекта Мира, Космического проспекта, а также улиц Тварковского, Индустриальной и др.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей на ближайшие два дня. В связи с этим 29 и 30 января в городе ожидаются отключения холодной воды.

С 11:00 до 23:00 29 января воды не будет по адресам:

Мира, 59, 51, 51а, 53, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 78;

Нефтезаводская, 9а;

20 Партсъезда, 51а;

Тварковского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;

Андрианова, 22.

С 10:00 до 23:00 30 января воды не будет в домах:

проспект Космический, 12, 14, 14д, к. 1;

Индустриальная, 5, 6, 4а, 4б, 3, 3а, 2, 1, 11, к. 1;

Сенной тупик, 1а, 3, 3а.

Машину с питьевой водой установят по адресу: Индустриальная, 3.