Средняя площадь квартиры составляет 52 квадратных метра, а площадь дома – 159 «квадратов». Также в городе сдали 22 «высотки».

Средняя площадь квартиры составляет 52 квадратных метра, а площадь дома – 159 «квадратов». Также в городе сдали 22 «высотки».

Омскстат обнародовал данные по строительству квартир и домов в 2023 году. Всего за минувший год в регионе построено 7885 домов и квартир общей площадью 742,9 тысячи кв. метров. При этом ввод жилья вырос на 7,2 % по сравнению с 2022 годом.

В регионе силами населения построено 3104 дома, их средняя площадь – 159 «квадратов». Сданные застройщиками квартиры намного меньше по площади – всего по 52 «квадрата». Всего застройщиками сдана 4781 квартира общей площадью почти 250 тысяч квадратных метров.

Организации-застройщики в основном специализировались на высотном домостроении. В 2023 году в Омске было построено 22 «высотки».