Вся наступающая неделя будет снежной, а столбик термометра будет варьироваться от –8 до –22 градусов.

Вся наступающая неделя будет снежной, а столбик термометра будет варьироваться от –8 до –22 градусов.

Снежная погода с перепадами температур ожидается в Омской области на наступающей неделе. По данным открытых интернет-источников, до конца января в регионе будет относительно морозно: от –14 днем до –22 ночью. Ожидается небольшой снег. В Омске температура будет варьироваться от –15 днем до –21 ночью.

А с 1 по 3 февраля в регионе потеплеет, при этом осадки в виде снега усилятся. Так, в первые дни февраля температура ночью ожидается по области от –14 до –17, днем – от –8 до –12. В Омске также потеплеет до –16 ночью и –8 днем. Снова пройдет снег. После 3 февраля осадки прекратятся, при этом будет наблюдаться большой суточный ход температуры – от –10 днем до –20 ночью.