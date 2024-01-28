Из-за штиля выбросы от десятков тысяч печей в частном секторе и предприятий города попросту не рассеиваются.

Из-за штиля выбросы от десятков тысяч печей в частном секторе и предприятий города попросту не рассеиваются.

Омские синоптики почти на сутки объявили режим «черного неба». По данным Обь-Иртышского УГМС, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности продлится до 11 часов утра 29 января.

– На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, – уточнили синоптики.

При режиме «черного неба» выбросы от промышленных предприятий, а также десятков тысяч печей в частном секторе не рассеиваются, а буквально «висят» над городом. В таких условиях трудно дышать, можно ощущать резь в глазах, также может появиться кашель.

Добавим, что ранее омичей смутил иссиня-черный дым, который шел из труб ТЭЦ-5, но в компании, владеющей станцией, отметили, что все в порядке.