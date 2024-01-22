Из трубы ранее аварийной ТЭЦ идет иссиня-черный дым. В компании-владельце станции отметили, что на ТЭЦ все в норме.

Из трубы ранее аварийной ТЭЦ идет иссиня-черный дым. В компании-владельце станции отметили, что на ТЭЦ все в норме.

Из трубы омской ТЭЦ-5 сегодня днем снова шел иссиня-черный дым – примерно такой же, какой десятки лет назад шел из труб паровозов. Причем дымовой шлейф из-за юго-восточного ветра развеивался как раз над городом – в основном над Амурским поселком.

Причем подобное за последнее время происходит не впервые: 8–10 дней назад омичи через соцсети также сообщали о распространении черного дыма из труб крупнейшей теплоэлектроцентрали. Получается, что электрофильтры на ТЭЦ не работают? Или на станции снова растапливают котлы мазутом? В компании «ТГК-11», которой принадлежит ТЭЦ, говорят, что на станции все нормально.

– Станция работает в штатном режиме, растопки котлов в настоящее время не производятся. Температурные параметры находятся в норме, – уточнили РИА «Омск-информ» в АО «ТГК-11».

При этом так и осталось непонятным, почему станция выбрасывает в городской воздух такой черный дым.

Добавим, что в декабре на ТЭЦ-5 произошла авария, из-за которой сотни тысяч омичей мерзли в своих квартирах. На восстановление параметров теплоснабжения ушло до двух недель. В те морозные дни из трубы станции тоже шел черный дым, но тогда на это никто не обращал внимания – омичам было важнее согреться, а экология отошла на второй план.