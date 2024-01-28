Прокуратура считает, что 9,5 лет строгого режима – слишком мягкий срок за убийство и незаконное хранение оружия.

Прокуратура считает, что 9,5 лет строгого режима – слишком мягкий срок за убийство и незаконное хранение оружия.

Жителю Азовского района Омской области Вадиму Остапову, известному также как омский Мимино, хотят ужесточить приговор. Об этом сообщает НГС55. Ранее Омский областной суд приговорил перевозчика к 9 годам колонии строгого режима за убийство, затем срок увеличили еще на полгода.

Известность Вадим Остапов получил в 2017 году, когда бесплатно возил сельчан в Омск. А в 2019 году у мужчины нашли оружие, кроме того, его обвинили в убийстве другого перевозчика – Алексея Чернышова. По данным следствия, убийство было совершено на почве ревности.

Теперь же прокуратура хочет ужесточить приговор Остапову, поэтому его дело рассмотрит Кассационный суд. Жалоба подана от имени первого заместителя прокурора Омской области Андрея Хамошина. Первое заседание состоится 8 февраля.