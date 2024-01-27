Во время магнитных бурь люди могут чувствовать головокружение, недомогание и упадок сил.

Во время магнитных бурь люди могут чувствовать головокружение, недомогание и упадок сил.

В феврале жителей Омской области ожидает сразу две магнитные бури. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, они пройдут в регионе 18 и 19 февраля.

Бури будут соответствовать значению G1. Это самый слабый уровень, поэтому плохое самочувствие может наблюдаться только у метеозависимых людей.

Во время магнитных бурь люди могут чувствовать головокружение, недомогание и упадок сил. Также иногда во время бурь человека тревожит бессонница.