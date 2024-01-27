Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Александр Щукин уйдет в отставку с 1 марта. Он был членом гражданской коллегии Омского областного суда 7 лет.
C 1 марта в отставку уйдет судья Омского областного суда Александр Щукин. Его заявление было удовлетворено Квалификационной коллегией судей.
На этой должности Щукин проработал почти 20 лет. С 2002 года мужчина являлся мировым судьей в Омском районе, затем он перешел на работу в Куйбышевский районный суд Омска, где в 2014 стал его председателем. 
В 2016 году Щукина назначили членом гражданской коллегии Омского областного суда.
1791
·Общество

Александр Щукин уйдет в отставку с 1 марта. Он был членом гражданской коллегии Омского областного суда 7 лет.
C 1 марта в отставку уйдет судья Омского областного суда Александр Щукин. Его заявление было удовлетворено Квалификационной коллегией судей.
На этой должности Щукин проработал почти 20 лет. С 2002 года мужчина являлся мировым судьей в Омском районе, затем он перешел на работу в Куйбышевский районный суд Омска, где в 2014 стал его председателем. 
В 2016 году Щукина назначили членом гражданской коллегии Омского областного суда.
1791