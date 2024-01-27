Омск-Информ
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·Общество

Дом расположится на улице Пригородной. Заказчиком проекта выступило ООО «Причал 55».
На берегу Иртыша в Нефтяниках появится новая многоэтажка. Дом расположится на улице Пригородной, на территории грузовой пристани деревообрабатывающего комбината.
В паспорте объекта отмечается, что разрешение на строительство здания было получено в конце 2023 года. При этом завершатся работы на объекте только в 2030 году. Заказчиком проекта выступило ООО «Причал 55», генподрядчиком - ООО «Кварталстрой».
По задумке архитекторов некоторое имущество деревообрабатывающего предприятия - подъемный кран - станет элементом жилого комплекса. 
·Общество

Дом расположится на улице Пригородной. Заказчиком проекта выступило ООО «Причал 55».
На берегу Иртыша в Нефтяниках появится новая многоэтажка. Дом расположится на улице Пригородной, на территории грузовой пристани деревообрабатывающего комбината.
В паспорте объекта отмечается, что разрешение на строительство здания было получено в конце 2023 года. При этом завершатся работы на объекте только в 2030 году. Заказчиком проекта выступило ООО «Причал 55», генподрядчиком - ООО «Кварталстрой».
По задумке архитекторов некоторое имущество деревообрабатывающего предприятия - подъемный кран - станет элементом жилого комплекса. 