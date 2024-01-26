Омск-Информ
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·Общество

Новые соцвыплаты для силовиков региона инициировал губернатор.
С этого года омским силовикам будет предоставлена доплата за поддержание общественного порядка. Ранее ее анонсировал губернатор Виталий Хоценко. Участковые будут получать дополнительно 6,5 тыс. рублей в месяц, а сотрудники патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны – 4 тыс. рублей.
Всего на доплаты правительство планирует выделять 73 млн рублей в год. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, сообщает «СуперОмск».
Напомним, накануне глава региона Виталий Хоценко принял участие в заседании коллегии омской полиции и наградил стражей порядка. 
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·Общество

Новые соцвыплаты для силовиков региона инициировал губернатор.
С этого года омским силовикам будет предоставлена доплата за поддержание общественного порядка. Ранее ее анонсировал губернатор Виталий Хоценко. Участковые будут получать дополнительно 6,5 тыс. рублей в месяц, а сотрудники патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны – 4 тыс. рублей.
Всего на доплаты правительство планирует выделять 73 млн рублей в год. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, сообщает «СуперОмск».
Напомним, накануне глава региона Виталий Хоценко принял участие в заседании коллегии омской полиции и наградил стражей порядка. 
2673