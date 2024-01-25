Уже в январе участковые получат за свою работу на 6,5 тыс. рублей больше, а сотрудники ППС – на 4 тысячи.

Уже в январе участковые получат за свою работу на 6,5 тыс. рублей больше, а сотрудники ППС – на 4 тысячи.

Сегодня губернатор Виталий Хоценко принял участие в заседании коллегии омской полиции. На мероприятии подвели итоги работы органов внутренних дел в 2023 году и наградили наиболее отличившихся сотрудников.

Уровень преступности в Омской области остается самым низким в Сибирском федеральном округе. Уже несколько лет подряд сокращается количество убийств, разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных.

– Количество зарегистрированных на улицах и в общественных местах преступлений сократилось более чем на 22 %, в том числе корыстно-насильственной направленности – на 25 %, тяжких и особо тяжких преступлений против личности – на 8 %, – отметил начальник УМВД России по Омской области Вячеслав Крючков.

На 16 % сократилось число детей, нарушающих закон. Уровень подростковой преступности в регионе ниже средних значений по стране.

Глава региона поблагодарил полицейских за службу и напомнил о мерах поддержки, которые появились для них в этом году.

– Кадровый состав нам надо сохранить, а имеющиеся вакансии заполнить. Ежемесячно с января всем участковым будет выплачиваться региональная надбавка 6,5 тысячи рублей, сотрудникам ППС – 4 тысячи рублей, – отметил Хоценко.