Омск-Информ
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·Общество

Испуганное животное бегает по территории, пытаясь найти выход. 
Возле омской школы № 47 на улице Ватутина в Кировском округе омичи заметили раненую косулю. Животное с окровавленной ногой бегает по территории, пытаясь найти выход. Видео с косулей появилось в соцсетях.

Этой зимой из-за поздней миграции в Омск пришло более тысячи косуль. Животные бегают по городу и иногда попадают в неприятные ситуации. Омичи уже сообщали о косулях, застрявших в заборах или подвалах. Также на них часто нападают бродячие собаки.
Ранее мы сообщали о чудовищном случае, произошедшем в Марьяновском районе. Местный житель натравил бойцовскую собаку на косулю, которая забежала к нему во двор.
1766
·Общество

Испуганное животное бегает по территории, пытаясь найти выход. 
Возле омской школы № 47 на улице Ватутина в Кировском округе омичи заметили раненую косулю. Животное с окровавленной ногой бегает по территории, пытаясь найти выход. Видео с косулей появилось в соцсетях.

Этой зимой из-за поздней миграции в Омск пришло более тысячи косуль. Животные бегают по городу и иногда попадают в неприятные ситуации. Омичи уже сообщали о косулях, застрявших в заборах или подвалах. Также на них часто нападают бродячие собаки.
Ранее мы сообщали о чудовищном случае, произошедшем в Марьяновском районе. Местный житель натравил бойцовскую собаку на косулю, которая забежала к нему во двор.
1766