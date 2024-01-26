Омск-Информ
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·Общество

Причины власти не называют. К программе, возможно, вернутся в следующем году.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал постановление о приостановлении региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Документ появился на портале правовой информации.
Программу приостановили до 1 января 2025 года. Причины такого решения в правительстве региона не сообщают.
Отметим, что программа, о которой власти заявили год назад, была рассчитана на 2023–2027 годы. Тогда еще губернатор Александр Бурков сообщил, что регион получит 2,2 млрд рублей на ремонт 48 объектов, в том числе 14 – в сфере водоснабжения и 34 – в сфере теплоснабжения. На эти средства также планировалось заменить более 111 км водопроводных и 87 тепловых сетей.
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·Общество

Причины власти не называют. К программе, возможно, вернутся в следующем году.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал постановление о приостановлении региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Документ появился на портале правовой информации.
Программу приостановили до 1 января 2025 года. Причины такого решения в правительстве региона не сообщают.
Отметим, что программа, о которой власти заявили год назад, была рассчитана на 2023–2027 годы. Тогда еще губернатор Александр Бурков сообщил, что регион получит 2,2 млрд рублей на ремонт 48 объектов, в том числе 14 – в сфере водоснабжения и 34 – в сфере теплоснабжения. На эти средства также планировалось заменить более 111 км водопроводных и 87 тепловых сетей.
2833