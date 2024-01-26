Этот статус организация получила после того, как создала масштабный ИТ-проект, который оценили сколковские эксперты.

Этот статус организация получила после того, как создала масштабный ИТ-проект, который оценили сколковские эксперты.

У федерального инновационного центра «Сколково» появился первый в новом году резидент от Омской области. Им стал институт территориального планирования «ГРАД». Статус он получил после того, как создал масштабный ИТ-проект – информационно-аналитическую систему управления градостроительным развитием.

Этот цифровой продукт содержит большой набор функций для автоматизации разработки или корректировки градостроительной документации, мастер-планов и проектирования в формате «Умный город» при помощи искусственного интеллекта. Созданная система прошла экспертный отбор в «Сколково».

– Серьезный шаг для нашего предприятия. Надеюсь, это откроет перед нами много возможностей для развития, новых научных изысканий и создания новых ИТ-продуктов. Продолжим вместе с командой развивать методологию и технологию цифровой информационной модели управления развитием территорий, – прокомментировал присвоение статуса генеральный директор ИТП «ГРАД» Илья Бальцер.

Региональный представитель «Сколково» в Омской области Геннадий Салимгареев рассказал, что городская «Точка кипения» каждый месяц проводит до 12 консультаций с потенциальными резидентами.

– В этом году мы планируем, что резидентами «Сколково» станут как минимум пять омских компаний. При этом каких-то жестких ограничений по этому показателю нет – резидентов может быть больше, – отметил Салимгареев.

Лучшие проекты ежемесячно демонстрируют на специальных питч-сессиях, где их оценивают столичные эксперты отраслевых кластеров «Сколково». Проходят такие сессии и в «Точке кипения».